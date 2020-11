Doppio allarme in mezz'ora: uomo si ferisce con l'ascia e coppia in difficoltà per la neve gelata

SOCCHIEVE (UDINE) - Alle 15 è arrivata in centrale, tramite NUE112 e Sores, una richiesta di soccorso per un uomo feritosi ad un piede a Casera Chiarzò, sotto il Col Gentile, mentre usava un'ascia.



Sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale, che ha prelevato velocemente il ferito per portarlo in ospedale mentre i soccorritori della stazione di Forni di Sopra erano a disposizione per prestare supporto via terra.



Mezz'ora dopo una seconda richiesta di soccorso ha interessato la stazione di Sappada. Qui la chiamata è arrivata da due escursionisti, un uomo e una donna, un udinese del 1983 e una residente in provincia di Campobasso del 1975, i quali si sono bloccati poco prima di raggiungere Passo Sesis, dopo aver percorso Passo dei Cacciatori, a causa della neve.



I due erano attrezzati con i ramponcini ma i passaggi tra le roccette, con alcuni saliscendi, li hanno resi insicuri e hanno preferito chiedere aiuto.



Sul posto è arrivato velocemente un soccorritore della stazione di Sappada che si trovava già al Rifugio Calvi (nella foto) a fare alcuni lavori di sistemazione, seguito da una squadra di altri cinque tecnici salita nel frattempo da Sappada a Passo Sesis e quindi al punto in cui i due erano bloccati. I due sono stati aiutati a procedere in sicurezza e accompagnati fino al parcheggio sulla strada. L'intervento si è chiuso poco prima delle 18.