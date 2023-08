Doppietta della Trevigiani Energiapura Marchiol alla 71sima Medaglia d'Oro Fiera di Sommacampagna

TREVISO - E arrivò il giorno di Cristian Rocchetta. Prima vittoria stagionale di Cristian Rocchetta. L’élite della Trevigiani Energiapura Marchiol si sblocca e conquista la 71sima Medaglia d'Oro Fiera di Sommacampagna per dilettanti a due passi da casa sua. È di Villafranca Veronese. Classe 1998, allo sprint ha superato il compagno di squadra Matteo Baseggio.



Per Cristian Rocchetta è la 14esima top five (10 top ten) della stagione. Per Matteo Baseggio è la nona top five (e 5 top ten)



E’ la settima vittoria su strada per l’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol: 26-2 Immanuel D’Aniello a Fucecchio, 19-3 Samuele La Terra Pirrrè a Napola, 25-3 Matteo Zurlo a Ceresara, 14-4 Zurlo-Baseggio nella crono a coppie di Porto S. Elpidio, 15-4 Matteo Baseggio a Pontedera 30-6 Col Drusciè-Cortina penultima tappa del Giro del Veneto e oggi Cristian Rocchetta.



“Non ci posso credere - afferma Cristian Rocchetta dopo la corsa - vincere a 10 chilometri da casa mia mi sembra impossibile. L’importante che mi ha sia sbloccato dopo tanti piazzamenti. Adesso vado più tranquillo al Giro del Friuli anche perché di occasioni ne avrò ancora. È andata via una fuga importante. Ho detto alla squadra che mi sentivo bene e hanno ricucito lo strappo. Quasi quasi sentivo la vittoria”. Cristian è dal 4 luglio che si piazza consecutivamente: 10° a Brescia, 7° al Due Province, 2° a Parabiago, 4° a San Donà, 3° a Corte, 5° a Caselle, 8° a Briga Novarese e “dulcis in fundo” primo a Sommacampagna.



Matteo Baseggio se la sentiva: “Abbiamo realizzato una cosa speciale. Ho lanciato io Cristian e poi lui ha finito la volata in gloria. Siamo andati a prendere la fuga Trevigiani Energiapura Marchiol e Sissio Team sennò quelli se ne sarebbero andati a giocarsi la vittoria. Ho attaccato sullo strappo del Custoza e ho ripreso gli ultimi due della fuga che aveva preso quasi tre minuti. Sono contento per Cristian che finalmente si è sbloccato”.



Anche Franco Lampugnani - team manager e direttore sportivo - è al settimo cielo: “Finalmente Cristina si è sbloccato. Due due secondi posti questa è una vittoria che conta, di squadra. Secondo è arrivato Matteo Baseggio. C’era un po’ di aria pesante in squadra e con questo risultato di rilievo andiamo più tranquilli al Giro del Friuli che parte giovedì)-



“Rocchetta ha rotto il ghiaccio. Baseggio è arrivato secondi e speriamo che ce ne siamo altri. I ragazzi li ho sentiti contenti” esplode il vice-presidente Roberto Zanatta.



È il decimo secondo posto per la Trevigiani Energiapura Marchiol. Hanno corso per la Trevigiani Energiapura Marchiol: Matteo Baseggio, Cristian Rocchetta, Marco Cao, Riccardo Chesini, Ettore Pozza, Nicolò Di Bernardo, Samuele La Terra Pirrè, Ignazio Cireddu e Giacomo Cazzola.



Ordine d’arrivo:

1° Cristian Rocchetta Uc Trevigiani Energiapura Marchiol) 129,9 km in 2h59’48” alla media di 43,362 km/h

2° Matteo Baseggio (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol)

3° Alessio Menghini (Solme Olmo)

4° Mattia Pinazzi (Arvedi)

5° Davide Ferrari (Solme Olmo)

6° Gianluca Cordioli (Gc Sissio Team)

7° Andrea Cocca (General Store)

8° Nicholas Tonioli (Cablotech Biotraining)

9° Lorenzo Anniballi (Sias Rime Drali)

10° Daniel Gianello (Overall Tre Colli)

Sandro Bolognini