Doppia tragedia sul lavoro: muoiono un agricoltore e un operaio

VERONA – Doppia tragedia sul lavoro nella giornata di oggi, mercoledì.

Un operaio è caduto nel pomeriggio, verso le 18.30, in un tombino ed è morto sul colpo: l’episodio è accaduto a Mazzurega di Fiumane, in Valpolicella (Verona), in un cantiere edile relativo alla ristrutturazione di un’abitazione.



Mentre un agricoltore verso le 16 è morto mentre stava lavorando in un terreno accanto alla sua abitazone, in comune di Quinzano, nel veronese.

Per cause al vaglio degli inquirenti è rimasto schiacciato sotto una motozappa. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di legge.