Doppia aggressione a colpi di coltello, poi l'inseguimento e il pestaggio

PADOVA - Serata di violenza nel quartiere Arcella a Padova, dove lunedì 18 novembre si è consumata una doppia aggressione a colpi di coltello. Intorno alle 19:40, un uomo di 48 anni, di origini moldave, armato e in evidente stato di ebbrezza, ha accoltellato un cittadino tunisino di 24 anni nei pressi della fermata del tram San Carlo, in via Aspetti. Il ferito, colpito tra il petto e la spalla, è stato soccorso sul posto dal 118.

La reazione è stata immediata: un gruppo di connazionali del tunisino ha inseguito e aggredito il moldavo, lasciandolo ferito a terra in via Cardinal Callegari. Entrambi gli uomini sono stati trasportati in ospedale, dove hanno ricevuto prognosi di 15 giorni per il tunisino e 10 per il moldavo.

Sul luogo degli scontri, gli agenti della Polizia hanno rinvenuto un coltello insanguinato abbandonato sul parabrezza di un’auto. Grazie alle testimonianze raccolte, è emerso che il 48enne moldavo aveva infastidito un gruppo di nordafricani, scatenando l’escalation di violenza.

Il moldavo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per lesioni aggravate. Dopo il processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto, imponendogli l’obbligo di dimora a Padova e il coprifuoco notturno.

Entrambi i protagonisti dell’episodio, gravati da precedenti penali, sono stati destinatari di misure restrittive. Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto per entrambi l’Avviso Orale e il Daspo Willy, vietando loro l’accesso agli esercizi pubblici della provincia per i prossimi quattro anni.