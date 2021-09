Dopo un litigio, danneggia uno scooter

TRIESTE - La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un 33enne italiano.

Litigi sentimentali lo hanno spinto ad arrecare danni ad uno scooter. Il fatto è accaduto in via Caravaggio a Trieste. Sul posto una Volante, intervenuta a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico 112.



Una volta identificate le parti e ricostruito l’episodio, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Ieri sera, inoltre, è stata restituita al legittimo proprietario una bicicletta elettrica, oggetto di furto. Il rinvenimento è avvenuto in via Battisti.