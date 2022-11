Dopo tre anni ritornano gli scambi al Veronese di Montebelluna

MONTEBELLUNA - "Quella di lunedì 14 novembre è stata, per il liceo Veronese, una data storica - spiegano Veronica Gallinari e Nicole Zilio in un post nella pagina social del liceo montebellunese -. Dopo la pausa forzata, dovuta al covid, sono ripresi infatti gli scambi con le scuole straniere. I primi ad inaugurare il nuovo corso sono stati 28 studenti, tra i 16 e 17 anni, del Lycée Jean Monnet di La Queue-les-Yvelines, in Francia". Una bella notizia che fa sperare in un progressivo ritorno alla normalità anche nel mondo della scuola.



Viste le distanze forzate che i giovanissimi hanno patito durante la pandemia il loro entusiasmo è comprensibile: "I ragazzi e le ragazze, accompagnati da due insegnanti, dopo un viaggio impegnativo ma tranquillo, sono stati accolti prima a scuola e poi nelle famiglie degli studenti di 3E, di cui rimarranno ospiti fino al 21 novembre - aggiungono Veronica e Nicole -. In questi giorni i ragazzi visiteranno le più belle città del Veneto, da Venezia a Verona, ma trascorreranno anche tanto tempo a Montebelluna e nei paesi del comprensorio. A fine marzo, poi, inizierà la seconda parte dello scambio, quando toccherà agli Italiani varcare le soglie della Francia".