Dopo sos della fidanzata sperona l'auto della Polizia, arrestato

VICENZA - Un giovane di 25 anni è stato arrestato per aver speronato con la propria auto due vetture della polizia e per aver cercato di investire un agente. E' accaduto a Vicenza dove gli agenti delle volanti erano intervenute dopo la richiesta di intervento da parte di una ragazza che aveva riferito di una lite con il fidanzato e temeva per la sua incolumità. All'arrivo delle pattuglie, il 25enne è salito nella sua auto e per guadagnarsi la fuga ha speronato una delle autovetture di servizio di Polizia e tentato di investire un agente che nel frattempo era sceso dal mezzo. Il giovane si è quindi allontanato a forte velocità inseguito dalle volanti per un lungo tratto percorrendo la tangenziale sud della città, urtando un'altra vettura della polizia oltre ad alcune auto. Alla fine è stato bloccato dopo molti chilometri a Lapio di Arcugnano (Vicenza). Sulla base dell'attività svolta dagli agenti della Squadra Mobile e dalla Sezione Volanti, il 25enne è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.