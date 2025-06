Dopo lo shock Champions, Inzaghi si presenta all'Al Hilal - VIDEO

ARABIA SAUDITA - Simone Inzaghi riparte dall’Arabia Saudita. Dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, l’ex allenatore dell’Inter è stato ufficialmente nominato nuovo tecnico dell’Al Hilal. L’annuncio è stato dato tramite i canali social del club saudita, accompagnato da un video in cui Inzaghi si presenta: “Sono Simone Inzaghi e oggi inizia la mia nuova storia con l’Al Hilal”. Un piccolo errore nel video ha fatto sentire in sottofondo un gol di ‘Inzaghi’, ma si trattava di Pippo, fratello di Simone.



A 49 anni, il tecnico piacentino si appresta così a vivere la sua prima esperienza all’estero dopo le stagioni alla guida di Lazio e Inter. L’addio ai nerazzurri è stato ufficializzato martedì scorso. Secondo i media italiani, Inzaghi avrebbe firmato un contratto biennale da 50 milioni di euro, anche se il club non ha ancora confermato i dettagli economici.



Durante le quattro stagioni con l’Inter, Inzaghi ha conquistato uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Nell’ultima stagione però, l’Inter ha chiuso senza titoli, con la pesante sconfitta per 5-0 in finale di Champions League contro il PSG, il secondo posto in Serie A a un punto dal Napoli, la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan e l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia.



Inzaghi ha dichiarato di essere stato attratto dall’Al Hilal anche per la presenza di Sergej Milinkovic-Savic, suo ex giocatore alla Lazio, e si è detto entusiasta di iniziare questa nuova esperienza: “Sono curioso di conoscere nuove culture, essere qui è un grande privilegio. L’obiettivo è vincere trofei e portare i miei principi di gioco”.



Ronaldo verso l’Al Hilal?

Oltre a Milinkovic-Savic, Inzaghi potrebbe presto allenare anche Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, 40 anni, ha annunciato l’addio all’Al-Nassr a fine maggio. Secondo fonti interne al fondo sovrano saudita PIF, sono in corso trattative per mantenere Ronaldo nella Saudi Pro League, con la pista più probabile che lo porti proprio all’Al Hilal. Ciò permetterebbe a Ronaldo di partecipare alla prossima Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti.

