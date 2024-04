Dopo la partita esce dal parcheggio ma segue la direzione sbagliata e finisce con l'auto sulle scale

Dopo aver assistito ad una partita di calcio, un tifoso ha ripreso la sua auto lasciata nel parcheggio per andare a casa ma ha imboccato l’uscita sbagliata finendo con l’auto su una rampa di scale. Ciò che doveva essere una semplice uscita si è trasformata in un'odissea meccanica che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. L’incredibile scena, che ha già fatto il giro del web, è successa nel parcheggio dello stadio di calcio Mineirão di Belo Horizonte, in Brasile.



L'operazione di recupero dell’auto si è dimostrata più complicata del previsto. Le autorità hanno dovuto pensare in grande, optando per una soluzione "fuori dalle scale", letteralmente, con l'ausilio di una robusta fune d'acciaio per sollevare l'auto e rimuoverla dalla sua posizione insolita. Nonostante la bizzarra situazione, il tifoso ha potuto riavere la sua auto solo diverse ore dopo l'incidente. In un tentativo di spiegare il suo malcapitato errore, ha dichiarato di aver seguito un segnale di uscita, credendo erroneamente che fosse la giusta direzione da prendere e invece "l'auto è finita sulle scale", ha ammesso con un misto di sgomento e ironia.

O bicho, tem coisas que vc não vê em qualquer lugar não. Mineirão, estacionamento, fim do jogo. Alguém achou de bom tom descer as escadas… com o carro pic.twitter.com/w04dwCsLFg — Rodrigo (@rodrigogenta) April 15, 2024 ”