Dopo la pandemia fallisce azienda del vetro di Murano

VENEZIA - E' stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia la Sshg srl, azienda dell'isola di Murano, a Venezia, che fa capo a Gianluca e Pierpaolo Seguso. Si tratta di un ramo minore della storica azienda muranese del vetro, gestito da fratello e figlio di Gino Seguso, titolare del marchio.



L'azienda - riportano i quotidiani locali - occupava una dozzina di maestri vetrai, è famosa per la produzione di lampadari e oggetti d'illuminazione, ed è stata insignita nel 2018 del Compasso d'oro.

Il 15 novembre prossimo è stata fissata l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo. La Sshg, fondata nel 2009, nel 2012 aveva preso in affitto un ramo d'azienda che si occupava di oggettistica in vetro. Tra il 2013 e il 2017 aveva raddoppiato i ricavi, con una quarantina di dipendenti e un fatturato di 5 milioni di euro, ma nel 2020 aveva accumulato anche debiti, causando il fallimento di una controllata immobiliare.



Gli impianti, fermi a causa della pandemia, non sono stati più riaccesi. La sentenza del Tribunale fallimentare parla di debiti per oltre 1,6 milioni per l'affitto di azienda e di oltre 3 milioni verso l'Agenzia delle Entrate.