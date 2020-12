Dopo oltre 40 anni di attività, chiude lo storico negozio di Dante Valongo e Roberta Balzaro

MOGLIANO – Il negozio di via Roma, “Valongo Dante”, è dal 1976 un punto di riferimento per la comunità di Mogliano Veneto.



Ecco perché molti moglianesi si sono fortemente dispiaciuti dopo aver appreso, da un recente post pubblicato nella pagina facebook della Comunità, la notizia sull’imminente chiusura.



“Se ne va un pezzo di storia di Mogliano”, “è sempre stato un mio riferimento”, “lascerete un grande vuoto”: sono solo alcuni dei tanti commenti di vicinanza e malinconia apparsi sotto il post, che ha ricevuto oltre 200 mi piace.



A ripercorrere la storia dell’eclettico negozio – allo stesso tempo arrotino, calzolaio, rivenditore di coltelli e di intimo per uomini e per donne - è la titolare Roberta Balzaro, che con voce commossa racconta:



“Abbiamo aperto l’anno in cui io e mio marito Dante ci siamo sposati. Mio marito è un bravissimo arrotino e inizialmente affilava coltelli, poi ho avuto l’idea di inserire anche l’angolo di articoli per l’intimo e così abbiamo allargato l’offerta.



Sono passati tanti anni da allora e siamo ancora qui, ma non sono mancate le difficoltà: una volta, ad esempio, c’era il passaggio a livello che portava molto giro in questa zona, poi è stato chiuso. Inizialmente ne abbiamo risentito ma col tempo siamo riusciti a trovare la nostra stabilità e a farci conoscere a sempre più persone. Oggi è diventato un negozio che è parte del Quartiere, in cui i moglianesi vengono non solo per fare acquisti ma anche per chiacchierare o semplicemente salutare. Questa è la cosa che mi mancherà di più”.