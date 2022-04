Dopo due anni torna a Motta il weekend di musica e cibo di strada: "Un'occasione da sfruttare"

MOTTA DI LIVENZA - Questo fine settimana, dopo due anni, torna il weekend di musica e cibo "Pop e street food festival" nel Parco Spinade.

Da oggi fino a domenica presenti oltre trenta food truck e la ruota panoramica "The Wheel". Oggi alle 21 si terrà il concerto dei Rumatera, domani sera sarà ospite Dj Albertino, disc jockey, conduttore radiofonico, direttore artistico di radio M2O.

Domenica serata con Dj Molella, attualmente conduttore radiofonico di radio M2O e Radio Deejay.



«Sarà un grande occasione per Motta di Livenza - spiega il sindaco Alessandro Righi - Un’ opportunità per far conoscere la nostra città e farla rivivere dopo due anni di rinvii. Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati nel 2020 con l'obiettivo di continuare nel progetto di attrattività e vitalità della nostra splendida Motta».



«In questo lungo weekend arriveranno persone dal vicino Friuli, ma anche dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna e dal Trentino che non hanno mai visto la nostra città - ha concluso il sindaco - È un’occasione unica per il commercio locale, una vetrina imperdibile che in molti si stanno attrezzando a sfruttare. L'auspicio è che il nostro territorio si dimostri ricettivo e dia una splendida immagine di sé, senza far trovare bar chiusi e vetrine buie nonostante la tanta gente che ci sarà in piazza. Sarebbe un errore, sarebbe persino controproducente». OT