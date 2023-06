Dopo 80 anni riceve la cartolina del papà internato in Germania

VICENZA - A distanza di 80 anni esatti le è stata consegnata una cartolina che il padre, Domenico Silvestri, a quel tempo internato in un campo di lavoro in Germania, spedì nel 1943 alla moglie, Teresa Zaltron. Ora quella cartolina è nelle mani della figlia della coppia, Maddalena, nata nel 1941 e tuttora residente a Marano Vicentino, paese della provincia berica. Quando Domenico, che si era sposato con Maddalena nel 1937 e di lavoro faceva il manovale in una fonderia, partì per le armi nel 1943, la figlioletta aveva solo 2 anni, e ha potuto riabbracciarla nel 1945, una volta rientrato in Patria, a guerra finita.

La cartolina è stata ritrovata da Enrico Dolgan, grande appassionato di storia, che l'ha acquistata da un collezionista di cimeli e oggetti d'epoca, e una volta letto il destinatario si è messo alla ricerca sino a trovare la figlia di Silvestri, ancora residente nell'antica casa di famiglia, che ha subito ricollegato il nome della madre e la scrittura del padre. L'atto formale della consegna è avvenuto in un luogo istituzionale: la lettera è stata consegnata alla signora, accompagnata nell'occasione dalle figlie e dai nipoti, in Municipio a Marano Vicentino, alla presenza tra gli altri del sindaco, Marco Guzzonato. (ANSA)