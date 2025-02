Dopo 72 anni di matrimonio, l'ultimo viaggio insieme: si spengono a un’ora di distanza

VERONA - Un destino intrecciato fino all’ultimo respiro. Attilio Piubello, 94 anni, e Amalia Antonini, 93, hanno vissuto 72 anni di matrimonio, uniti da un amore che la morte non è riuscita a spezzare. Sono morti a Verona a un’ora di distanza l’uno dall’altra: Attilio è deceduto alle 4.50 del mattino in ospedale, mentre sua moglie Amalia si è spenta poco dopo nella loro casa. Una coincidenza che ha commosso amici e parenti, facendo pensare a un ultimo viaggio insieme. Solo pochi mesi fa, a maggio, Attilio e Amalia avevano partecipato alla “Festa dell’Amore”, un evento organizzato dal Comune di Verona per celebrare le coppie che avevano raggiunto anniversari significativi. In quell’occasione avevano festeggiato i 70 anni di matrimonio, insieme ad altre coppie longeve. Un’unione solida, fatta di complicità e sostegno reciproco, che ha accompagnato la coppia per decenni. I figli li ricordano come inseparabili, sempre insieme nelle gioie e nelle difficoltà della vita.

Attilio era ricoverato in ospedale a causa di una grave broncopolmonite. La sua salute si è aggravata nella notte, fino al decesso. Nel frattempo, Amalia si trovava a casa, ma il peggioramento delle sue condizioni e la notizia della morte del marito potrebbero aver contribuito alla sua scomparsa. I funerali saranno celebrati presso la Chiesa di San Massimo Vescovo a Verona, dove amici e familiari si riuniranno per un ultimo saluto. Una cerimonia che sarà non solo un momento di dolore, ma anche un tributo a una vita vissuta all’insegna dell’amore e della dedizione reciproca.