Donne nello spazio: ecco la prima missione turistica tutta al femminile

STATI UNITI – Saranno sei donne a comporre il primo equipaggio tutto al femminile di una missione suborbitale organizzata da Blue Origin, la compagnia spaziale di proprietà di Jeff Bezos. Il volo, previsto in Texas, raggiungerà i 100 chilometri di altitudine, superando simbolicamente la linea di Kármán, confine convenzionale con lo spazio.

A bordo ci saranno la cantante Katy Perry, la giornalista Gayle King, la scienziata Amanda Nguyen, l’ex esperta NASA e imprenditrice Aisha Bowe, la produttrice Kerianne Flynn e Lauren Sanchez, pilota e giornalista, nonché futura sposa del miliardario.

Sanchez ha ideato e promosso l’iniziativa, coinvolgendo personalmente le altre partecipanti. Le sei viaggiatrici, attese per il matrimonio di Sanchez e Bezos a Venezia a giugno, hanno seguito in Texas un addestramento accelerato per affrontare il volo.

Il lancio della navetta New Shepard è fissato alle 8:30 ora locale, salvo rinvii per il meteo. La missione durerà circa dieci minuti e offrirà alle passeggeri alcuni istanti di assenza di gravità prima del rientro assistito da paracadute.



Particolare attenzione è stata riservata anche allo stile: le sei indosseranno tute da volo personalizzate disegnate in collaborazione con la casa di moda Monse, su impulso di Lauren Sanchez e dei direttori creativi Fernando Garcia e Laura Kim.

La capsula, lanciata da un razzo senza pilota, viaggerà a oltre 3.500 chilometri orari, raggiungendo lo spazio senza entrare in orbita terrestre, per poi ridiscendere con un atterraggio verticale nel deserto texano.