Donne di conforto e movimenti antigiapponesi: il caso del No Japan e il boicottaggio sudcoreano

Negli ultimi anni, le relazioni tra Corea del Sud e Giappone sono state messe alla prova da una serie di tensioni storiche e politiche. Al centro del dibattito c’è ancora oggi la questione delle donne di conforto, ma anche la crescita di movimenti antigiapponesi come il No Japan, promotori di boicottaggi economici e culturali. Questi movimenti, pur rappresentando solo una parte della popolazione sudcoreana, hanno avuto un impatto visibile sulla società e sull’economia, riflettendo quanto il passato continui a influenzare il presente.



Il movimento NO JAPAN: tra boicottaggio e identità

Il movimento No Japan è esploso nel luglio 2019, in risposta alla decisione del governo giapponese di imporre restrizioni sull’export verso la Corea del Sud di materiali fondamentali per l’industria tecnologica. La misura, percepita come ritorsiva rispetto a una sentenza della Corte Suprema sudcoreana che imponeva risarcimenti a imprese giapponesi coinvolte nel lavoro forzato durante il periodo coloniale, ha scatenato un’ondata di protesta nazionale. Il movimento No Japan ha trovato terreno fertile sui social media, dove hashtag come #BoycottJapan e #NoNoJapan sono diventati virali. Attivisti e cittadini hanno redatto elenchi di marchi giapponesi da evitare, incluso Uniqlo, Asahi, Toyota e persino i prodotti Nintendo. Alcuni negozi esponevano cartelli che recitavano “Prodotti giapponesi non in vendita”, mentre agenzie di viaggio cancellavano promozioni per voli verso il Giappone.



L’impatto è stato tangibile: tra luglio e settembre 2019, le esportazioni giapponesi in Corea sono diminuite dell’11%, e il turismo coreano in Giappone è crollato di circa il 48% rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, i risultati a lungo termine del boicottaggio sono stati limitati. Molti cittadini hanno progressivamente ripreso a consumare prodotti giapponesi, segnalando che il movimento No Japan, pur rumoroso, non rappresenta l’intero sentire della popolazione sudcoreana.



Donne di conforto: un nodo storico ancora irrisolto

Il termine donne di conforto si riferisce alle migliaia di donne — prevalentemente coreane — che durante la Seconda guerra mondiale furono coinvolte in un sistema di bordelli militari gestiti dall’esercito giapponese. Secondo la narrativa tradizionale, queste donne sarebbero state costrette con la forza o con l’inganno. Tuttavia, alcuni storici, come Lee Young-hoon, suggeriscono una visione più complessa e controversa: una parte delle donne coinvolte sarebbe stata composta da prostitute già attive, reclutate attraverso mediatori civili coreani, e non forzate direttamente dai militari giapponesi.



Nonostante gli sforzi diplomatici, come l’accordo tra Tokyo e Seul del 2015 che prevedeva un fondo per le vittime e un’espressione ufficiale di rammarico da parte giapponese, la questione è tutt’altro che risolta. Alcuni attivisti sudcoreani continuano a ritenere insufficienti le scuse del Giappone, mentre altri, come Lee, accusano parte della società civile di sfruttare la questione per fini ideologici.



Un caso simbolico di questa tensione è l’installazione, nel 2020, in un parco vicino a Seul, di una statua che ritrae l’ex premier giapponese Shinzo Abe inginocchiato davanti a una “donna di conforto” con le mani giunte in segno di scuse. Posizionata di fronte alla statua già esistente dedicata alle vittime, l’opera ha suscitato forti reazioni in Giappone, che l’ha considerata offensiva e provocatoria.



Lee Young-hoon e la critica al tribalismo antigiapponese



Lee Young-hoon è uno degli studiosi più controversi in Corea del Sud. Professore emerito di economia all’Università di Seul, è autore del libro Comfort Women of the Empire (2013), in cui mette in discussione la versione dominante sulla questione delle donne di conforto. Secondo lui, la narrativa corrente è stata semplificata e politicizzata, e molti aspetti storici vengono ignorati per alimentare il risentimento nazionale verso il Giappone.



Lee denuncia quello che definisce un “tribalismo antigiapponese”, una forma di ostilità collettiva che impedisce un’analisi razionale del passato e alimenta tensioni inutili nel presente. A suo avviso, gruppi come il movimento No Japan non solo non rappresentano la totalità della popolazione sudcoreana, ma sono spesso manovrati da ONG o attivisti con una visione ideologica e poco incline alla riconciliazione.



La guerra commerciale del 2019 e le sue conseguenze



La guerra commerciale del 2019 tra Corea del Sud e Giappone ha rappresentato il culmine delle tensioni storiche mai risolte. Il conflitto ha fatto emergere quanto i rancori del passato — colonizzazione, lavoro forzato, donne di conforto — influenzino ancora oggi le scelte economiche. La crisi ha colpito duramente i settori tecnologici e turistici, ma ha anche stimolato in Corea del Sud un dibattito interno sulla necessità di ridurre la dipendenza economica dal Giappone.



Tuttavia, molti analisti ritengono che il conflitto abbia avuto anche un valore simbolico: ha mostrato quanto sia difficile separare la memoria storica dalle dinamiche politiche e commerciali attuali.



La questione delle donne di conforto, unita al fenomeno del No Japan, mostra quanto sia ancora fragile la riconciliazione tra Corea del Sud e Giappone. Movimenti di boicottaggio e atti simbolici, pur non rappresentando l’intera popolazione, riescono a influenzare i rapporti bilaterali e a riaprire ferite storiche mai completamente rimarginate. Allo stesso tempo, la diversità di voci, come quella di Lee Young-hoon, dimostra che in Corea del Sud esistono anche approcci critici, revisionisti o semplicemente più sfumati — un segnale che forse, in futuro, potrà aprire lo spazio a una discussione meno ideologica e più orientata alla comprensione reciproca.