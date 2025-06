Donne aggredite con siringhe durante la festa della musica

FRANCIA - Sono almeno 145 donne che si sono rivolte ieri alle forze dell’ordine in tutta la Francia per denunciare aggressioni tramite punture avvenute durante la Festa della Musica. Il Ministero dell’Interno ha reso noto che il fenomeno è emerso dopo la circolazione di appelli sui social che incitavano a colpire le donne con siringhe iniettando sonniferi o droga dello stupro, approfittando della confusione degli eventi.



Alcune delle vittime sono state trasportate in ospedale per sottoporsi ad analisi tossicologiche al fine di identificare le sostanze inoculate. Le autorità hanno comunicato il fermo di 12 persone sospettate di essere coinvolte negli attacchi.