Donna uccisa da un proiettile, si attendono risposte da autopsia

ROVIGO - Si aspettano dall'autopsia, che dovrebbe essere eseguita nelle prossime ore, risposte decisione per dipanare il giallo di Ariano Polesine, l'uccisione in casa della 31enne marocchina Rkia Hannaou, trovata agonizzante martedì sera con un proiettile nel cranio. A tre giorni dal fatto, sul quale è aperta un'inchiesta per omicidio a carico di ignoti, non sono ancora emersi elementi investigativi che indirizzino in modo chiaro la soluzione del caso. Lo stesso comunicato emesso dalla Procura di Rovigo, parlava infatti di ferimento alla testa "presumibilmente a causa di un proiettile".

Perchè questo è ciò che hanno ipotizzato i medici dopo aver analizzato la tac eseguita su Rkia al momento del ricovero in ospedale. La donna è poi deceduta nella giornata di mercoledì. Nel fascicolo dei magistrati non ci sono per ora indagati. Il marito della donna, un 52enne marocchino, non era in casa quando i due figli, di 8 e 11 anni, hanno dato l'allarme ad un vicino. Sempre ad un vicino di casa della famiglia marocchina i Carabinieri avrebbe sequestrato un fucile, e forse altre armi, ma finora non risulta che a suo carico sia stata mossa alcuna accusa.