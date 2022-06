Donna uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno ancora in fuga

VICENZA - Si estendono in tutta la provincia di Vicenza e sulla direttrice della vicina ferrovia e dell'autostrada A4 le ricerche dell'uomo che ha ucciso stamani a colpi di pistola la donna di 42 anni, di origini serbe, alla periferia di Vicenza.

Nelle operazioni sono coinvolti gli agenti della Questura di Vicenza, la Polizia ferroviaria e i carabinieri. Dai primi accertamenti è emerso che nei confronti dell'ex compagno era stata emessa nel 2019 un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna. Il corpo della donna è stato trovato riverso sull'asfalto vicino alla vettura con cui era giunta sul posto, forse per un appuntamento con l'omicida. Alcuni residenti hanno riferito ai giornalisti di aver sentito 6 spari. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti della donna, che farebbe lavori domestici in alcune villette della zona.

L'uomo sarebbe pericoloso e armato anche di esplosivi. Il Questore Paolo Sartori ha chiesto l'intervento per le ricerche di un elicottero e dei reparti speciali, per pattugliare la zona boschiva che si trova ai piedi di Monte Berico. Dalle testimonianze dei residenti l'uomo allontanandosi avrebbe fatto esplodere due ordigni, sulla cui natura sono in corso accertamenti.