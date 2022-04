Donna trovata morta, il consulente: "Non voleva uccidersi"

TRIESTE - Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste nel dicembre scorso e il cui corpo è stato trovato un mese dopo circa, oggi avrebbe compiuto 64 anni e, in un ipotetico messaggio di auguri, Gabriella Marano, psicologa clinica e forense, consulente del fratello, Sergio Resinovich, segnala che sarebbe stata vittima di una sorta di "soffocamento" da "oppressione coniugale".



"Auguri, amabile Lilly!", comincia il messaggio parlando di "una relazione ormai in crisi, un guscio rotto" che Lilly - "persona dignitosa, riservata, silenziosa, in equilibrio, che mal si attaglia con l'idea di un gesto estremo, realizzato, tra l'altro, con modalità eclatanti e rumorose" - voleva abbandonare".



La psicologa è dunque convinta che "Lilly non aveva voglia di morire, anzi stava per andare verso una nuova stagione di vita. Ed è in mezzo a questi due fuochi che è custodito il grimaldello che aprirà le stanze della verità".

Dunque, proprio per questo, "auguri Lilly, con la promessa che mai ci fermeremo finché colui, o coloro che 'ti hanno suicidata', non avranno un nome".