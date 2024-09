Donna tradisce il marito con il prete che aveva celebrato il suo matrimonio

FRANCIA - Un sacerdote di Brignoles, in Francia, ha lasciato il suo incarico dopo aver ammesso una relazione con una donna che lui stesso aveva sposato con il marito. Padre Gerson Peres, fino a poco tempo fa a capo della chiesa di Saint-Sauveur, ha deciso di abbandonare il sacerdozio a seguito del clamore suscitato dallo scandalo. L’annuncio delle dimissioni è stato confermato dal vescovo locale, François Touvet, che ha spiegato ai fedeli: "Padre Gerson ha lasciato la parrocchia di Brignoles venerdì 23 agosto. Mi ha presentato le sue dimissioni, che ho accettato. Viveva in flagrante contraddizione con i suoi impegni, in particolare con quello del celibato". La vicenda è stata riportata dalla testata belga 7sur7. L’uomo più colpito da questa situazione è stato il marito della donna coinvolta. Il 37enne, parlando a Le Parisien, ha espresso il suo dolore, definendo l’accaduto come un trauma che lo segnerà "a vita". Profondamente religioso, ha dichiarato di non aver mai sospettato di una simile infedeltà, tanto più che la coppia aveva da poco rinnovato i voti matrimoniali in chiesa.