Donna soccorsa con l'elicottero durante un'escursione

PIANCAVALLO, AVIANO - Una donna della bassa friulana, nata nel 1996, è stata salvata da un potenziale dramma grazie all'intervento tempestivo del Soccorso Alpino e dell'Elisoccorso Regionale. L'incidente si è verificato tra le 14.30 e le 15.30 circa lungo il sentiero 918 a Piancavallo. Tutto è iniziato quando il Nue112 ha ricevuto una chiamata di emergenza, attivando immediatamente la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e l'elisoccorso regionale della Sores. La donna era in compagnia di un amico durante un'escursione nella zona del pordenonese, ma è stata colta dal panico mentre stava affrontando la discesa tra Forcella Colombera e Cima Palantina, una sezione impegnativa con passaggi esposti. In risposta alla chiamata di soccorso, è stato inviato sul posto il secondo elicottero, che ha caricato a bordo un tecnico della stazione di Pordenone, il quale era ben familiare con l'area di Piancavallo.

Questo esperto ha individuato i due escursionisti nelle vicinanze della ferrata sopra Forcella Colombera. La situazione era delicata poiché la donna soffriva di vertigini e aveva bisogno di rassicurazioni per calmarsi. Il tecnico di elisoccorso ha fornito il supporto necessario, aiutandola a spostarsi in modo sicuro e agevolando il recupero. Entrambi i malcapitati sono stati quindi recuperati con successo utilizzando il verricello dell'elicottero e portati in un'area pianeggiante, al sicuro da ulteriori pericoli.

Questo intervento di soccorso dimostra l'importanza dell'organizzazione e della prontezza del Soccorso Alpino e dell'Elisoccorso Regionale nel salvare vite umane nelle situazioni più critiche. La collaborazione tra esperti locali e il personale di elisoccorso ha contribuito a evitare una tragedia e ha portato i due escursionisti sani e salvi. È un promemoria dell'importanza di essere preparati e attenti durante le escursioni in montagna, soprattutto su percorsi impegnativi. La sicurezza deve essere sempre al primo posto, e quando si verificano situazioni di emergenza, è fondamentale chiedere aiuto tempestivamente a chi ha l'esperienza e le risorse per intervenire in modo efficace.