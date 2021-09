Donna senza vita trovata nel camerino del negozio

PADOVA - Stanno chiudendo il negozio e in un camerino utilizzato per provare i vestiti trovano una donna senza vita. L'episodio è accaduto nella serata di mercoledì al negozio Decathlon di via Venezia a Padova.



La malcapitata, 50 anni, era esanime a terra: l’allarme era scattato perchè durante il consueto giro perlustrativo di fine giornata da parte degli addetti del negozio, uno dei camerini era bloccato dall'interno.



Dopo aver aperto il camerino, ecco l'amara sorpresa con all’interno della donna esanime: era originaria di Cadoneghe (Padova).

Immediato l'allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche le forze dell'ordine. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per un eventuale successivo esame. Pare che il decesso sia riconducibile a cause naturali.