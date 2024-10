Donna scopre il ladro in negozio, lo insegue e lo fa arrestare

VICENZA - Scopre il ladro nel suo negozio, poi lo rincorre in auto fino a farlo arrestate dopo una fuga di un chilometro. Grazie all'intraprendenza di una commerciante cinese, i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa (Vicenza) hanno arrestato un 36enne cittadino marocchino responsabile della rapina a un negozio di articoli per la casa, avvenuta a Cassola. L'episodio risale a sabato scorso, ed è stato riferito oggi dall'Arma.



La donna era stata allertata dal sistema antintrusione e si era recata nel negozio. Tra gli scaffali e nell'area della cassa, ha scorto la sagoma di un uomo con uno zaino in spalla e una busta in plastica in mano, probabilmente la persona che, dopo aver infranto una finestra, era entrata facendo scattare il sistema di allarme. Ha quindi cercato di prenderlo per un braccio, ma è stata allontanata con una spinta. Il ladro è quindi scappato in bicicletta, ma la donn a lo ha inseguito con la sua auto assieme a una dipendente, che ha chiamato il 112. Dopo circa un chilometro, il ciclista si è fermato nei pressi di un cantiere stradale ed è stato bloccato da alcuni operai. Nello zaino aveva la refurtiva, oltre mille euro in contante, tre telefoni cellulari, un orologio, tre confezioni di auricolari, e altri oggetti, per un totale di 2.500 euro. La convalida dell'arresto dell'uomo è avvenuta martedì scorso, nell'udienza dove il Gip di Vicenza ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare in carcere. L'uomo è stato denunciato anche per un tentato furto aggravato in un negozio vicino.