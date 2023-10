Donna scopre di avere un ago di 3 centimetri nel cervello: increduli i medici

Nel mondo della medicina, ci sono storie che sfidano la logica e sorprendono gli esperti. Una di queste storie incredibili è emersa di recente quando una donna di 80 anni è stata sottoposta a un esame Tac ed ha scoperto di avere un ago lungo 3 centimetri nascosto nel cervello. Questo enigmatico caso che vede protagonista una anziana signora proveniente dalla Russia ha suscitato domande sulle circostanze che hanno portato a questa situazione straordinaria.



La scoperta è stata completamente casuale, quando i medici hanno eseguito una Tac per indagare su una diversa condizione medica. Quello che hanno trovato nel cervello dell'anziana signora ha lasciato tutti senza parole. L’ago si trovava nel lobo parietale sinistro del cervello, una zona delicata che controlla molte funzioni cognitive. Ancora più stupefacente è il fatto che la donna non ha mai lamentato alcun sintomo associato alla presenza dell'ago, come mal di testa o altri disturbi neurologici.



I medici hanno subito iniziato a formulare teorie per spiegare questo misterioso caso. L'ipotesi più probabile suggerita dai medici è che l’anziana potrebbe essere stata vittima di un infanticidio da parte dei genitori, non riuscito. Il dipartimento sanitario locale ha spiegato, come riporta la stampa estera, che durante gli anni della carestia, come quelli vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale, i casi di infanticidio erano purtroppo piuttosto comuni. Tuttavia, nel caso della donna russa, sembra che l'infanticidio non abbia avuto successo. Gli esperti medici hanno deciso di non tentare di rimuovere l'ago, poiché farlo potrebbe comportare rischi significativi per la paziente a causa della sua posizione nel cervello.