Donna scomparsa, ricerche anche di notte

TRIESTE - Dopo la partecipazione, fino a ieri, alle ricerche dell'uomo scomparso a Trieste a a Borgo San Sergio assieme ai Vigili del Fuoco, i soccorritori della stazione di Trieste sono stati nuovamente attivati ieri sera, lunedì 17 giugno, per prendere parte ad una seconda mobilitazione su attivazione della Prefettura.

La persona scomparsa è una donna del 1954, che sarebbe stata avvistata in località Sales in comune di Sgonico. Da ieri sera fino alle 4 di questa mattina dieci tecnici della stazione di Trieste hanno operato a fianco dei Vigli del Fuoco per perlustrazioni notturne.

Da questa mattina alle 7 le ricerche sono riprese in zona impervia e non antropizzata con il supporto di tecnici soccorritori di altre stazioni del Friuli Venezia Giulia. Sono stati attivati anche i tecnici speleologi e le Unità Cinofile. Sul posto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco.