Donna scomparsa a Madrid: continuano ricerche nella strada

VICENZA - E' stata confermata anche per l'intera giornata di oggi, tramite un'ordinanza firmata dal sindaco di Cogollo del Cengio (Vicenza), Piergildo Capovilla, la chiusura di via Olmo, più conosciuta come vecchia strada del "Costo" che conduce sull'Altopiano di Asiago, dove da ieri mattina si sono concentrate le ricerche di Ana Maria Henao Knezevic: la 40enne di origini colombiane, ma cittadina americana, scomparsa da diversi mesi dopo il suo trasferimento in Spagna.

In questa area impervia, secondo gli investigatori americani, spagnoli ed italiani, potrebbe essere stata sepolta dal marito, David Knezevic, 36enne manager di origine serba ma pure lui in possesso della nazionalità statunitense, che ora è rinchiuso in carcere. Sulle ricerche, proseguite sino alla serata di ieri, è intanto emerso un particolare interessante, ossia l'utilizzo per circa un'ora di una piccola ruspa, che è stata fatta giungere sul posto nel pomeriggio di ieri e poi dirottata in mezzo alla boscaglia. Secondo alcune indiscrezioni, ma sulla vicenda c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti, il mezzo, non senza difficoltà vista la pendenza del terreno e gli spazi molto stretti per la presenza di alberi e piante, avrebbe spostato in un'area precisa diverso materiale, costituito soprattutto da rami secchi e fogliame.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00

Sono state interrotte al momento le ricerche del corpo di Ana Maria Henao, l'ereditiera 40enne scomparsa in Spagna il 2 febbraio che si sospetta possa essere stata uccida all'ex marito - attualmente in carcere in Florida - e sepolta nei boschi di Cogollo del Cengio (Vicenza). Gli investigatori, che lavorano assieme ai vigili del fuoco, hanno ampliato l'area delle perlustrazioni che, per adesso, non avrebbero portato a scoperte significative. Ora il pool investigativo - vi sono uomini dello Sco, della squadra mobile di Vicenza, della polizia spagnola, e un ispettore dell'Fbi - faranno il punto sulle attività svolte finora, per decidere se e come riprendere le ricerche successivamente.