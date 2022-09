Donna sale sull'impalcatura di una chiesa, salvata dalla Polizia

VENEZIA - Un intervento all'ultimo minuto delle forze dell'ordine è riuscito a sventare un tentativo di suicidio di una donna, salita sulla impalcatura della Chiesa degli Scalzi, a pochi passi dalla Stazione ferroviaria di Santa Lucia. Secondo una prima ricostruzione, la donna con un coltello ha tagliato il velo di protezione dell'impalcatura, salendo in cima.

I passanti - la chiesa è in una zona di transito molto affollata - hanno richiamato l'attenzione degli agenti della Polizia di Stato, che si trovavano sul posto assieme ai vigili della Locale. I poliziotti sono intervenuti rapidamente scongiurando il peggio.

La donna, con problemi psichici, è ricoverata ora all'ospedale di Venezia e si valuteranno in un secondo momento le sue condizioni, che per ora sono stabili. Si tratterebbe della stessa persona che sabato scorso è caduta in acqua in Rio di Palazzo, a fianco di Palazzo Ducale. La scena è stata ripresa dai passanti ed è finita sui canali social dei gruppi locali cittadini.