Donna picchiata e trovata in strada, accuse al compagno 

VICENZA - E' stata trovata accovacciata sul selciato, disperata e in preda ad una crisi di pianto, dopo essere stata probabilmente picchiata. E' quanto avvenuto l'altra notte in un quartiere popoloso di Vicenza, dove una venticinquenne è stata soccorsa da un'ambulanza del Suem 118, allertata da alcuni residenti che sentivano i lamenti.

La donna però non voleva essere accompagnata al pronto soccorso e a quel punto è stata chiamata la Questura che ha fatto giungere sul posto dopo pochi minuti gli agenti della Squadra Volanti. Il motivo del rifiuto era costituito dalla presenza del suo fidanzato, un 40enne, con cui risiede. I poliziotti sono riusciti a convincere la giovane ad accettare le cure dell'ospedale, dove il medico di turno ha certificato che la giovane dopo aver subìto violenze in varie parti del corpo, aveva anche minacciato il suicidio.

Dopo aver in un primo momento incolpato delle percosse il fidanzato, la donna avrebbe poi ritrattato la versione fornita. Dopo la visita i sanitari del San Bortolo hanno comunque indicato dei giorni di prognosi, per cui ora si proseguirà con ulteriori accertamenti per appurare la reale dinamica dei fatti e per risalire ad eventuali responsabilità dell'uomo.