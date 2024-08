Donna muore di infarto, marito trovato agonizzante 

BIBIONE - Una donna di 59 anni, di Bibione (Venezia), è stata trovata morta questa mattina, nella propria abitazione, colpita, con ogni probabilità, da un infarto. Nella casa c'era anche il marito, di 60 anni, che è stato rinvenuto in un'altra stanza, privo di conoscenza. Secondo una ricostruzione, potrebbe aver avuto un malore dopo aver scoperto il corpo della donna ormai privo di vita.

E' stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Portogruaro: la prognosi è riservata. Le indagini, affidate ai carabinieri, sono coordinate dalla Procura di Pordenone. Al momento non si ravvisano responsabilità di terzi. La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di un congiunto che non riusciva a mettersi in contatto con la coppia.