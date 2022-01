Donna morta a Trieste: marito parte offesa nomina legale

TRIESTE - E' stata depositata mercoledì in Procura a Trieste la nomina dell'avvocato Paolo Bevilacqua quale difensore di fiducia di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, il cui cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste e riconosciuto ieri anche dal marito.

Al momento per la vicenda non risultano indagati. Visintin, precisa Bevilacqua, ha nominato un legale in quanto persona offesa. E' stato inoltre nominato, sempre mercoledì, un medico legale di parte, Raffaele Barisani, che ha già preso contatti con il medico legale della Procura con cui si relazionerà per ogni valutazione.

