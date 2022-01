Donna morta a Trieste: funerale fissato per il 25 gennaio

TRIESTE - E' stato fissato per martedì 25 gennaio, in mattinata, il funerale di Liliana Resinovich, la donna scomparsa dalla sua abitazione la mattina del 14 dicembre e il cui cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio tra la vegetazione del parco dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni.



La funzione, rende noto l'avvocato Luigi Fadalti, legale del fratello di Liliana, Sergio, si terrà in "forma strettamente privata".