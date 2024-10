Donna morta nel laghetto, ipotesi di istigazione al suicidio

ROVIGO - Un fascicolo di indagine con l'ipotesi di istigazione al suicidio è stato aperto dalla Procura di Rovigo in relazione alla morte di una 59enne annegata domenica scorsa nel laghetto di un circolo sportivo di Este (Padova), mentre, assieme al compagno, stava portando a spasso il cane.

Lo ha comunicato il procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, che ha delegato gli accertamenti ai Carabinieri. La causa della morte era stata inizialmente ricondotta ad un incidente - il tentativo di seguire il cane dentro l'acqua, o un malore che l'aveva fatta finire la donna nel lago - Il compagno aveva testimoniato che in quel momento si era allontanato dalla 59enne, fermandosi a parlare con alcune persone. La Procura vuole chiarire approfonditamente le circostanze nelle quali è avvenuto il decesso. Per questo conferirà nei prossimi giorni l'incarico ad consulente tecnico medico legale per eseguire l'autopsia, e accertare "la causa e l'epoca del decesso". Al momento - si è in fase di indagini preliminari - non risulta vi siano indagati.