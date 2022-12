Donna investita da un'auto mentre stava camminando

PORDENONE - Una donna di 45 anni è stata soccorsa nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre, poco prima delle 17, in via Cappuccini a Pordenone, dopo essere stata investita da un'auto. In seguito al violento impatto con la vettura, la donna, che stava camminando, è rovinata malamente a terra; è stata soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza e da quello di un'automedica inviate da Pordenone dagli infermieri della Sores. E' stata trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per le cure del caso. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.