Donna investita da un furgone del corriere espresso

AZZANO DECIMO (PORDENONE) - Altra donna investita in Friuli. Dopo la tragedia avvenuta ieri, una donna questa mattina è stata investita da un furgone ad Azzano Decimo.

Lo schianto è avvenuto in viale Rimembranza: la donna è stata centrata dal furgone di un corriere espresso.



Sul posto l'ambulanza per i primi soccorsi, mentre la sala operativa della centrale Sores di Palmanova ha allertato anche l'elisoccorso. La polizia locale è intervenuta per i rilievi.

Verso le 11 nella vicina Cordenons incidente tra due auto in via Cervel: una delle due vetture è finita ruote all’aria. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Cordenons.