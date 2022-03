Donna investita da un’auto: aveva in braccio una bambina

UDINE - Incidente poco dopo le 12 di ieri a Udine, dove una donna di 53 anni è stata investita in prossimità della rotonda di piazzale Chiavris (Udine) mentre attraversava la strada tenendo in braccio una bambina.



Sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’auto medica che ha prestato le prime cure alla donna e alla bimba. Le due sono quindi state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Udine. Presente anche la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, rimasto bloccato per almeno un’ora.