Donna investe e uccide la nuova compagna dell’ex marito e il figlio

AUSTRIA - Omicidio premeditato a Villach, in Austria, dove sabato scorso una donna ha ucciso la compagna dell’ex marito e il figlio di questi, investendoli con l’auto. Le vittime hanno 43 e 5 anni, mentre la conducente ha 37 anni e solo ieri, dopo giorni di interrogatorio, ha ammesso di aver organizzato l’omicidio.

Secondo la sua testimonianza pensava, però, di colpire solo la donna, non il figlioletto di appena 5 anni. Durante l’interrogatorio, la 37enne ha spiegato di aver agito per vendetta e gelosia. La donna è stata trovata sotto shock in auto appena 500 metri dopo il luogo del delitto.

