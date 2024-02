Donna espulsa dall'aereo perché va troppe volte in bagno

Una passeggera di un volo proveniente dal Messico, è stata espulsa dall'aereo perché è andata troppe volte in bagno a causa di forte mal di stomaco. La donna ha raccontato l'episodio attraverso i suoi social media, rivelando di essere stata costretta a lasciare il volo prima del decollo a causa del suo stato di salute. Le sue ripetute visite al bagno hanno sollevato preoccupazioni tra il personale di volo, che ha preso la decisione di allontanarla dall’aereo.



L'esperienza è stata accompagnata da frustrazione e disagio. La donna ha dichiarato di essere scoppiata in lacrime dopo essere stata espulsa dal volo in tutta fretta e di aver dovuto lasciare i suoi effetti personali ai compagni di viaggio mentre lasciava in fretta l'aereo. Inoltre, ha raccontato di non aver ricevuto assistenza per raggiungere l'hotel più vicino. La donna ha condiviso alcuni consigli utili per affrontare situazioni simili in futuro, raccomandando “di prendere precauzioni extra per problemi di salute, come l'assunzione di fermenti lattici, e di mantenere la calma durante le situazioni stressanti”. Ha inoltre sottolineato l'importanza di "raccogliere tutti gli effetti personali prima di lasciare l'aereo e di chiedere assistenza al personale di volo in caso di necessità”.



In risposta all'incidente, un portavoce della compagnia aerea ha presentato le scuse alla signora, sottolineando che la sicurezza e il benessere dei passeggeri sono di primaria importanza per la compagnia aerea. Ha spiegato che l'allontanamento di passeggeri malati “è una decisione difficile ma necessaria per garantire la sicurezza di tutti a bordo”.