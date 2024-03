Donna dispersa sul Grappa, trovata viva e portata in ospedale

VICENZA - La donna di Quero Vas (Belluno) di cui non si avevano più notizie da mercoledì è stata trovata dai soccorritori nei pressi di malga Bocchette sul versante trevigiano del Monte Grappa nel territorio del comune di Seren del Grappa. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e portata in ospedale. Le ricerche dei Vigili del fuoco oggi congiuntamente al personale del Soccorso alpino, erano iniziate ieri con l'attivazione del piano persone scomparse della prefettura di Vicenza.

Nell'ambito dei controlli agli edifici del Monte Grappa, dopo che la sua auto era stata rinvenuta parcheggiata sul ciglio della provinciale 148, è stata l'indicazione del cane di un'unità cinofila a far ritrovare la donna durante una perlustrazione. Una squadra composta da un soccorritore di Feltre e dall'unità cinofila della Guardia di finanza di Cortina è stata infatti guidata fino al ricovero di una casera privata non distante dal Rifugio Bocchette. Paola si era riparata lì, a quattro chilometri circa da dove aveva lasciato la macchina. È stata quindi fatta arrivare un'altra squadra a bordo del quad, che la ha trasportata fino a Rifugio Forcelletto, dove è stata trasferita sull'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Feltre per i dovuti accertamenti. Alla ricerca hanno preso parte il Soccorso alpino di Feltre e Pedemontana del Grappa, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina e Auronzo, con le proprie unità cinofile, i Vigili del fuoco.