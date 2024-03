Donna dispersa sul Grappa da mercoledì, in corso ricerche - VIDEO

VICENZA - Ricerche sono in corso, sul versante vicentino del Monte Grappa, di una donna di 50 anni, di Quero Vas (Belluno), che risulta dispersa da mercoledì. Dal tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco la stanno cercando dopo che la sua automobile è stata ritrovata, chiusa a chiave, lungo la strada provinciale 148, in località Cancellato di Valbrenta (Vicenza), 800 metri circa dopo il rifugio Scarpon, nelle vicinanze del Sacrario di Cima Grappa. I pompieri sono sul posto con il personale del distaccamento di Bassano e Vicenza, presenti gli operatori Tas (Topografia applicata al soccorso), personale con droni e per la ricerca in valanga. Le operazioni sono rese difficili per l'abbondante nevicata che ha interessato la zona, che si trova sopra i 1500 metri di quota. Attivato anche il personale del Soccorso alpino per la ricerca in valanga, per la verifica di una piccola slavina presente in zona. Attivato questa mattina dal Suem, anche il Soccorso alpino di Feltre e della Pedemontana del Grappa sta partecipando, assieme ai Vigili del fuoco e al Soccorso alpino della Guardia di finanza, alle ricerche di Paola Collavo, la cinquantenne di Quero Vas di cui non si hanno più notizie da mercoledì pomeriggio, quando si è allontanata dalla propria abitazione. Le squadre stanno perlustrando la rete sentieristica e controllando casere, malghe e altre strutture nelle vicinanze. La donna è alta 1,68 metri e ha lunghi capelli castani. Potrebbe essere in stato confusionale e non rispondere se chiamata.

