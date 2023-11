Donna con due uteri rimane incinta in entrambi contemporaneamente: aspetta due gemelle

Una giovane mamma di tre figli e suo marito hanno vissuto una sorpresa straordinaria all'inizio del 2023, quando hanno scoperto che lei era incinta per la quarta volta. Tuttavia, la rivelazione più stupefacente è arrivata durante un'ecografia alle otto settimane, quando è emerso che le due bambine in arrivo stavano crescendo ognuna in un utero diverso. Questa circostanza unica è stata resa possibile dalla rara condizione della 32enne, l'utero didelfo.

Da quel momento, i medici hanno monitorato attentamente questa gravidanza straordinaria, una delle poche mai documentate. Al momento la donna, ora incinta di 34 settimane, si prepara ad accogliere due gemelle il prossimo mese. La sua condizione, conosciuta come utero didelfo, si verifica in circa lo 0,3% delle donne, e la probabilità di rimanere incinta di due feti in uteri separati è di una su un milione.

Nel 2008 i medici di Birmingham (Alabama) avevano scoperto che la donna era nata con due uteri e due colli dell'utero. Nonostante la rarità della sua situazione, lei ha sperimentato la sua prima gravidanza nel 2016, dando alla luce una bambina senza complicazioni l'anno successivo. La coppia ha poi avuto altri due figli. Come riportato dal Washington Post, i medici hanno affermato che i feti della donna si stanno sviluppando in modo sano e parallelo. La data del parto è fissata per Natale, ma lei spera che le gemelle possano arrivare un po' prima, permettendo alla famiglia di festeggiare le vacanze nella loro casa in Alabama.

Foto di repertorio