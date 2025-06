Donna cade durante il decollo in parapendio: intervento del Soccorso Alpino e elisoccorso

PORDENONE - Poco prima delle 13:00, la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, in collaborazione con l’elisoccorso regionale, è intervenuta sul Monte Valinis per soccorrere una donna caduta da circa 50 metri subito dopo il decollo durante un volo in parapendio.



La vittima, una donna di nazionalità polacca nata nel 1962, è stata raggiunta da quattro tecnici del Soccorso Alpino, imbarcati e trasportati in quota dall’elicottero. Sul posto è arrivato un secondo velivolo con a bordo il medico che ha stabilizzato la paziente.



Con l’ausilio di una spinale e una corda di sicurezza, la donna è stata imbarellata e trasportata a braccia fino alla cima del pendio, dove è stata caricata sull’elicottero e trasferita all’ospedale di Udine per le cure necessarie. Le condizioni della donna sono gravi a causa di diversi traumi riportati nella caduta. L’intervento si è concluso intorno alle 14:00.