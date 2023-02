Donna aggredita dal proprio cane, scattano i soccorsi

TRIESTE - Due interventi hanno interessato la stazione di Trieste del Soccorso Alpino tra le 12 e le 14. A Gradisca un uomo di Udine del 1950 è caduto dopo aver deciso di prendere una scorciatoia verso la.sede ferroviaria. Saltando da circa tre metri d'altezza si è procurato la frattura di una caviglia impattando al.suolo. È stato lui stesso a chiamare il.Nue112 e la.Sores ha inviato sul.posto anche l'ambulanza e i Vigili del Fuoco. Una volta raggiunto il ferito, dopo aver bloccato il traffico ferroviario per consentire i soccorsi, i soccorritori lo hanno imbarellato e condotto con la.barella fino all'ambulanza.

MUGGIA Mezz'ora dopo la.prima.chiamata è arrivata una seconda chiamata da Muggia e così cinque soccorritori del Soccorso Alpino si sono portati dove una donna di 40 anni del.posto era stata aggredita dal proprio cane, un bull terrier. La signora ha riportato parecchie ferite da morso in più parti del.corpo. La.donna si trovava su un sentiero quando ha tentato di distogliere il.proprio cane da un suo simile, inaspettatamente venendo attaccata da lui. La.donna è stata medicata e portata per dieci minuti lungo il sentiero fino in strada per essere consegnata all'ambulanza. Sul posto anche i carabinieri.