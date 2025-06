Donati all’Opera della Provvidenza di S. Antonio mille capi di abbigliamento sequestrati

PADOVA - La Guardia di Finanza di Padova ha devoluto in beneficenza circa mille capi di abbigliamento sequestrati nei mesi scorsi dalla Compagnia di Cittadella, dopo la rimozione dei marchi e loghi contraffatti. La donazione è stata destinata all’Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano (PD), una struttura sociosanitaria che ospita circa 600 persone.



L’Opera, diretta da Don Roberto Ravazzolo e accreditata dalla Regione Veneto, offre servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità fisica e intellettiva e per anziani con decadimento cognitivo, operando su tutto il territorio padovano e afferendo all’Ulss 6 Euganea.



I capi donati derivano da un’importante attività di polizia giudiziaria che, lo scorso febbraio, ha portato alla scoperta e disarticolazione di un opificio del falso nel comune di Brescia. Nel corso dell’operazione furono sequestrati numerosi articoli contraffatti con etichette di oltre 30 brand di alta moda, oltre a strumentazioni per l’assemblaggio e confezionamento.

Questa iniziativa solidale rappresenta un segno concreto della vicinanza della Guardia di Finanza alla comunità, sottolineando il suo ruolo non solo di forza di polizia ma anche di attore sociale impegnato nel contrasto ai fenomeni illeciti che danneggiano il mercato e la proprietà intellettuale.