Donald Trump copia Homer Simpson: "I migranti mangiano i cani"

USA - Durante l’ultimo dibattito televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris, a meno di due mesi dalle elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre, una frase pronunciata dall’ex presidente ha catturato l’attenzione mediatica. Trump ha affermato che “a Springfield, gli immigrati mangiano i cani delle persone”, un’affermazione paradossale che ha scatenato una reazione immediata sui social, dando vita a meme e discussioni. Il moderatore della Abc, David Muir, ha prontamente corretto l’ex presidente, mentre le autorità di Springfield, Ohio, hanno smentito la dichiarazione. L’episodio ha richiamato alla memoria una scena di un episodio dei Simpson, andato in onda il 5 novembre 2000, in cui il protagonista Homer, durante una rivolta in una città divisa, propone una misura surreale: permettere di mangiare alcune razze di cani. Ancora una volta, la celebre serie animata sembra anticipare, seppur ironicamente, la realtà della politica americana.