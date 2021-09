Don Luca Pezzato nominato dal Vescovo nuovo rettore del seminario di Treviso

TREVISO - È don Luca Pizzato il nuovo rettore del seminario di Treviso. Lo ha nominato il vescovo mons. Michele Tomasi e prende il posto di mons. Giuliano Brugnotto, diventato nel frattempo vicario generale, incarico che condivide (un’esperienza inedita per la Chiesa trevigiana) con don Donato Pavone. La candidatura di don Pizzato era tra le più accreditate per la guida del seminario: Vescovo vicari e rettore sono praticamente coetanei. I cinquantenni al governo della Diocesi.



Don Luca Pizzato, originario della parrocchia di Martellago, ha 56 anni ed è un biblista. Ordinato prete nel 1991 dal vescovo Paolo Magnani, ha ricoperto finora il ruolo di delegato vescovile per la Formazione del clero. Appartiene alla comunità dei sacerdoti residenti in seminario e tra il 2017 e il 2018 è stato vicerettore del seminario stesso, durante la malattia dell’allora rettore, don Pierluigi Guidolin.



Da oltre 20 anni Pizzato è docente incaricato di Sacra Scrittura presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Treviso -Vittorio, presso l'Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo I – Veneto Orientale” e nella Scuola diocesana di Formazione teologica. Membro del Consiglio presbiterale, del Consiglio del Vescovo, è anche membro della Commissione presbiterale italiana e triveneta. Dal 2018 è amministratore parrocchiale nella parrocchia di Pezzan di Carbonera, dove nei giorni scorsi è stato dato l’annuncio.