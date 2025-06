Domestica nella famiglia facoltosa, era la basista per i furti del compagno

BOLZANO - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due coniugi cittadini georgiani, M.A. di 43 anni, e M.N. di 37 anni, richiedenti il titolo di soggiorno italiano per protezione internazionale, destinatari di un mandato di arresto europeo emesso in ambito Schengen dalle autorità austriache per il reato di concorso di furto in abitazione.



Da quanto ricostruito dalla Squadra Mobile della Questura di Bolzano, la donna era una collaboratrice domestica in una famiglia facoltosa austriaca nella zona della Stiria e, con la complicità del marito, si era impossessata di beni e denaro per un valore di oltre 150.000 euro.



Dopo aver avuto conferma delle generalità dei ricercati, gli agenti della Sezione Catturandi rintracciavano i malviventi che bivaccavano nella zona della Stazione e li accompagnavano in Questura.



Gli stranieri, al termine degli atti di polizia giudiziaria, venivano ristretti nelle Case Circondariali di Bolzano e Venezia a disposizione della Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano che, nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto e fissato nei prossimi giorni l’udienza per l’estradizione.