Domenica a Treviso arriva il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi

TREVISO - Le bancarelle degli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Treviso, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale consorzio sono attese domenica 30 ottobre in piazzale Burchiellati a Treviso, dove si svolge anche il mercato settimanale cittadino.



Dalle 8 alle 19 di domenica sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina.



Il consorzio è nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso mercato di Forte dei Marmi con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, "Il nostro è un invito - spiega il presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre bancarelle”.