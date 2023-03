Domenica a Treviso al via la 106^ edizione della Popolarissima

TREVISO - Il 19 marzo aa Treviso ritorna la “Popolarissima”, che arriva al traguardo della 106^ edizione, gara Internazionale del circuito Europe tour, riservata alla categoria U 23/Elite, al via ci saranno 176 corridori, il numero massimo previsto per la gare del programma UCI. E’ una delle gare più attese del calendario ciclistico, la prima internazionale in Italia per la categoria e i corridori non si risparmieranno pur di conquistare l’ambito traguardo. Anche quest’anno la Popolarissima sarà dedicata all’indimenticato Giovanni Pinarello come voluto dalla famiglia della figlia Carla Pinarello. L’appuntamento per i 16 team partecipanti provenienti dalle migliori squadre italiane, ai quali si sono aggiunti i 7 team da San Marino, Olanda, Austria, Gran Bretagna, Ucraina e Polonia è alle 12.30 in Viale Frà Giocondo per la partenza ufficiale della rassegna, in compagnia del sindaco Mario Conte.

Ettore Renato Barzi, presidente dell’Uc Trevigiani dal 2013 commenta: “Organizzare un evento come la Popolarissima richiede uno sforzo da parte di tutta la squadra organizzativa composta non solo dal nostro consiglio direttivo, ma anche dal prezioso aiuto dell’amministrazione comunale, di tutti i volontari che ogni anno prestano il loro servizio durante la gara e degli sponsor che ci sostengono edizione dopo edizione. La gara sarà abbinata anche al Gran Premio Union Park. Il 19 marzo la presentazione delle squadre avrà luogo alle 11,15, mentre la partenza avverrà alle 12,30. Gli atleti dovranno percorre un circuito per 12 volte pari a 174,70 chilometri sul seguente percorso: viale Burchiellati, proprio di fronte alla sede della Trevigiani a Porta San Tomaso. Poi i corridori proseguiranno per Borgo Cavalli, viale Vittorio Veneto, viale Brigata Treviso, via Cal di Breda, via Ghirlanda, via Delle Grave, Statale 13 Pontebbana. Si entra a Treviso per viale della Repubblica, via San Pelajo, via Montello, viale Cairoli, viale Oberdan, via Mura San Teonisto. L’arrivo è previsto in viale D’Alviano. Anche per quest’anno viene confermata la collaborazione con la famiglia di Carla Della Pietà Pinarello e grazie al supporto del figlio Nicola viene riproposto il secondo memorial Giovanni Pinarello; “Ripetere il memorial intitolato a mio nonno è per noi motivo di orgoglio e attaccamento alla Popolarissima e all’Uc Trevigiani stessa; come ben noto, mio nonno è stato vincitore della Popolarissima nel 1942 ed è rimasto legatissimo alla stessa anche da presidente della Trevigiani (1986-1995, al quale seguì Remo Mosole, con Ettore Renato Barzi vice-presidente, ndr).

La mia famiglia è onorata di dare seguito al premio indetto lo scorso anno e contiamo di ripeterlo per altri anni; inoltre, quest’anno sarà un’edizione particolare e piena di emozioni per noi, perché a premiare il vincitore non ci sarà la nonna Ida, mancata purtroppo a fine novembre”. Il sindaco di Treviso Mario Conte: “Voglio che un atleta della Trevigiani vinca la Popolarissima Una manifestazione che rappresenta un altro grande traguardo per la Trevigiani, istituzione del ciclismo trevigiano, veneto e italiano. 110 anni di storia, valori e talenti”. E se lo augura anche il presidente Ettore Renato Barzi, che non abbraccia dopo l’arrivo un suo corridore dal 2015, quando vinse Rino Gasparrini. L’anno scorso Matteo Baseggio sfiorò il successo arrivando terzo dietro la coppia della Colpack Nicola Gomez e Francesco Della Lunga che ci saranno anche quest’anno. Ci riusciranno quest’anno? La freccia nella faretra dell’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol c’è già: Cristian Rocchetta è arrivato secondo nel 2019… Già, ma correva con un’altra maglia.

Sandro Bolognini