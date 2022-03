Domenica si gioca Venezia-Sassuolo: le ultime

VENEZIA -Dopo la brutta prestazione a Verona, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti (nella foto) è pronto ad affrontare il Sassuolo dell'ex Dionisi con quasi tutta la rosa a disposizione.

Fuori solo il lungodegente Lezzerini ed Ebuhei, perché Kyine e Sigurdsson sono rientrati in squadra. Rimane fuori anche Molinaro, escluso dalla lista per far posto a Mateju. Probabile quindi che davanti a Romero ritorni la linea a quattro, anche se dipende dalla condizione dello stesso Mateju. In alternativa potrebbe adattarsi il jolly difensivo Ampadu. A centrocampo, chance per il play Vacca che potrebbe rientrare a dare ordine, poi due mezzali, e attacco a tre punte con Okereke ed Henry favoriti su Aramu, Nani e Johnsen, in lotta per la terza maglia.

SASSUOLO, DIONISI INSERISCE HENRIQUE IN MEDIANA

Non cambia Dionisi che dovrebbe mantenere il 4-2-3-1 con un solo cambiamento importante in mediana inserendo Henrique (meno probabile Harroui) al posto dello squalificato Maixime Lopez. In attacco tutti confermati, con Berardi, Raspadori e Traorè alle spalle di Scamacca In difesa Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos dovrebbero partire dell'inizio, qualche possibilità per Ruan Tressoldi. Lavoro differenziato ancora per Djuricic oltre che per Defrel e Rogerio.